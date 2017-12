Bane Nor får kritikk etter kollisjon

Det skriv Statens havarikommisjon for transport (SHT) i rapporten sin etter kollisjonen sør for Lillehammer 11. mars i år. Gravemaskinføraren kom seg ut av førarhuset rett før toget trefte gravemaskina.

Havarikommisjonen meiner fleire faktorar bidrog til hendinga, blant anna arbeidsform, nattarbeid, uklar kommunikasjon og manglande bruk av kontaktmagneter på skjenene.

Det var ei misforståing mellom hovudsikkerheitsvakta og den lokale sikkerheitsvakta som køyrde den skjenegåande gravemaskina, som medførte at ho feilaktig vart køyrd inn på sporet. Føraren av toget sette på nødbremsen då vedkommande oppdaga gravemaskina, men det var ikkje mogleg å stoppe i tide.

Havarikommisjonen meiner Bane Nor må gå gjennom arbeidsforma og risikovurdere denne. Arbeidet på sporet vart utført om natta ved såkalla disponering, der arbeidet vart gjort i fleire omgangar mellom dei passerande toga.

Kommisjonen peiker på at denne arbeidsforma inneber stor variasjon i aktivitetsnivå, noko som igjen kan påverke aktsemda og risikoen for feilhandlingar, særleg med tanke på at dette dreidde seg om nattarbeid utført over ein lengre periode, noko som gjer det vanskeleg å restituere seg fullt ut.

Bane Nor har etter ulykka oppgradert kommunikasjonsstandarden sin for å redusere sjansen for munnlege misforståingar.

(©NPK)