Oslo kommune: Treng 650 fleire lærarar

Oslos oppvekst- og kunnskapsbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) har sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) etter å ha gjort ei førebels berekning av kostnader for å innfri den såkalla lærarnorma.

– Det er positivt at Oslo får fleire lærarar. Vi anslår at Oslo vil ha behov for om lag 650 fleire årsverk for å oppfylle norma med 15 elevar i ordinær undervisning per lærarårsverk på 1.–4. trinn og 20 elevar per lærarårsverk på 5.–10. trinn. Ved full innfasing vil det i samsvar med desse berekningane gi auka driftskostnadar på om lag 500 millionar for Oslo kommune, skriv Dahl i brevet.

Det var KrF som sørgde for å få inn lærarnorma i budsjettavtalen for neste år. Frå hausten 2018 blir kravet sett til 16 elevar per lærer i 1. til 4. trinn og maksimalt 21 elevar per lærar i 5. til 10. trinn frå hausten 2018, før det blir skjerpa året etterpå.

– Skular som manglar lærarårsverk for å oppfylle norma må få middel til dette, utan at det går på kostnad av ressursar til skular som allereie har høgare lærartettleik enn det norma legg til grunn, seier Dahl.

