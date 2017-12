Meklarar trur på bustadprisfall neste år

Eiendom Norge grunngjev prognosen for 2018 med at det har blitt bygt mange nye bustadar i dei største byane over ein lengre periode mens behovet har blitt mindre på grunn av lågare befolkningsvekst.

– Sjølv om salet av nye bustadar for tida går ned, så er det framleis mange bustadar under bygging, seier administrerande direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i ei pressemelding.

Eiendom Norge trur bustadprisfallet i Oslo er over, og at endringa der blir 0 prosent. I Bergen ventar dei det største fallet, med 5 prosent, mens Trondheims-prisane er venta å falle med 2 prosent og Stavanger-prisane med 3 prosent.

Eit uvissemoment er om betring i norsk økonomi vil auke arbeidsinnvandringa igjen og dermed endre befolkningsveksten. Lågare arbeidsløyse og sterkare lønnsvekst tilseier ein positiv utvikling i bustadmarknaden, men då kan det også komme høgare renter.

– Med det gjeldsnivået norske hushald no har opparbeidd seg, inneber det at renteauke truleg vil få stor effekt på økonomien til hushalda og dermed deira kjøpekraft i bustadmarknaden. Dette vil likevel ikkje ha særleg innverknad i bustadmarknaden før i 2019, seier Dreyer.

(©NPK)