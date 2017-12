Frp og Sp ber kulturministeren forklare seg om dabavtalen

Avtalen Wold siktar til, er ein konfidensiell avtale som i praksis sikrar at berre P4 og Radio Norge får sende riksdekkjande reklame. Dei to selskapa, som har utanlandske eigarar, står bak alle dei 15 kommersielle radiokanalane, skriv Aftenposten.

– Dab vart tvunge gjennom mot folks ønsker. Igjen får vi bevist at overgangen var forhasta og unødvendig. Eg forventar at kulturministeren tar saka på alvor og forklarar kva som faktisk har skjedd, seier Wold.

– Det er viktig at Stortingets intensjon om eigarmangfald i radiotilbodet blir vidareført. Dersom det er rett at Norkring, P4 og Radio Norge i lengre tid har hatt ein avtale som kan blokkere for andre innhaldsleverandørar, og departementet har visst om dette, ønsker eg ein avklaring på kva som har skjedd, seier Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen.

Ap skal i første omgang ta saka opp direkte med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i Stortingets spørjetime, melder Aftenposten.

