Vil ha strengare LAR-behandling av gravide

Eit konsensuspanel meiner retningslinjene må skjerpast og kjem med ei samstemt fråsegn med konkrete forslag til endring i LAR-behandlinga, skriv Aftenposten.

Den gravide må få moglegheit til å velje forskjellige modellar for behandling av sin avhengnad under graviditeten, må inngå ei kontraktmessig forplikting til å avstå frå andre rusmiddel enn det ho er avhengig av, og at barna bør få spesiell oppfølging lenger enn til skulealder.

– Det er semje om at mors bruk av rusmiddel er skadeleg for barnet. Legemiddela som blir brukte i LAR, metadon og buprenorfin, kan ikkje frikjennast for å kunne gi skadar hos fosteret eller barnet, seier leiaren i konsensuspanelet, Jørg Mørland, som er rettstoksikolog og professor.

Utvalet konkluderer med at kvinner som får LAR, bør oppfordrast sterkt til å bruke langtidsverkande prevensjon under behandling, ikkje som i dag der dei får tilbod om prevensjon.

Helsedirektør Bjørn Guldvog seier at retningslinjene for gravide i LAR vil bli endra, og at Helsedirektoratet vil vektleggje rapporten i sin revisjon.

(©NPK)