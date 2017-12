Per-Kristian Foss held fram som riksrevisor

– Dei fire partia på borgarleg side er samde om at det er denne løysinga vi no landar på, seier Høgres parlamentariske leiar Trond Helleland til NTB.

– Det har vore diskusjonar knytt til om Kristeleg Folkeparti skulle få riksrevisoren. Men no enda vi opp med å gå for fire nye år for Foss. Han har trass alt berre sete i fire år, og det er vanleg at ein riksrevisor sit lenger, seier Helleland.