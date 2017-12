Nytt pristilbod på Spinraza kjem for seint for møtet i Beslutningsforum

– Sjukehusinnkjøp har fått eit nytt tilbod. Det blir for kort tid til at vi får tilbodet ferdig vurdert og klart til møtet vårt i Beslutningsforum på måndag, seier forumleiar Lars Vorland til NTB.

Etter nye prisforhandlingar med Biogen vedtok Beslutningsforum for nye metodar fredag i førre veke at prisen framleis var for høg til at Spinraza skal kunne tilbydast pasientane med den alvorlege muskelsjukdommen spinal muskelatrofi (SMA).

Usikkert

Beslutningsforum for nye metodar er eit statleg organ etablert i 2013 som eit nasjonalt system for innføring av nye metodar i spesialisthelsetenesta. Her blir altså vedtak om nye medisinar tatt. Medlemmene i forumet er leiarane i dei fire helseføretaka i landet. Vorland er leiar i Helse nord.

Hos Biogen håpar ein no at forumet kan ta stilling til tilbodet før jul, slik at den vesle pasientgruppa utan andre behandlingsalternativ får den hjelpa dei sårt treng. Ifølgje Vorland veit dei ikkje om det lar seg gjere.

– Vi er svært fortvila over at norske pasientar med muskelsjukdommen spinal muskelatrofi enno ikkje har fått den behandlinga dei treng. Spinal muskelatrofi er ein alvorleg tilstand som bør behandlast så raskt som mogleg, seier administrerande direktør Kristin Nyberg.

40 pasientar

Spinraza er blant dei dyraste medisinane i verda. Før rabatt og før det nye pristilbodet vart vurdert, var prisen for kvar dose om lag 1 million kroner. Utrekningar Dagens Medisin har frå Statens legemiddelverk viser at innføringa av legemiddelet i norsk helsevesen ville koste om lag 200 millionar kroner årleg etter fem år.

Spinal muskelatrofi høyrer til ei gruppe av sjukdommar som er kjenneteikna ved at dei motoriske cellene i ryggmergen vert øydelagde. Legemiddelverket opplyste i haust at det er 40 pasientar som er aktuelle for behandling med Spinraza i Noreg i dag, og det kjem om lag sju nye tilfelle kvart år.

Kor langt Biogen har strokke seg for at prisen endeleg kanskje skal kunne vere akseptabel for helsestyresmaktene, er ikkje kjent. Kristin Nyberg understrekar derimot at dei er opptatt av at også norske pasientar får tilgang til medisinen.

Godkjent i EU

Prisen som vart avslått sist fredag er ifølgje legemiddelprodusenten den same som til europeiske land, blant anna Italia. Medisinen fekk marknadsgodkjenning av EU-kommisjonen for behandling av SMA 30. mai i år.

– Som selskap er Biogen opptatt av å forske fram og tilby behandling til små pasientgrupper som ikkje har hatt eit medisinsk tilbod slik vi no har moglegheit til å gjere for personar med spinal muskelatrofi, seier Nyberg.

Beslutningsforum bestemte på møtet 23. oktober at det berre var dei ti pasientane som allereie hadde fått Spinraza i ein prøveperiode med fritak for godkjenning, som skulle fortsetje å få medisinen. Førre veke opplyste forumet at dei har oppretta kontakt med Danmark for å sjå om det er mogleg med eit samarbeid.

