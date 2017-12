Noregs Bank varslar renteheving om eitt år

Styringsrenta har lege i ro på rekordlåge 0,5 prosent sidan våren 2016.

I tråd med forventningane både i marknaden og blant analytikarane vart styringsrenta halden uendra av Norges Banks sentralstyre torsdag.

Samtidig anslår Noregs Bank at renta vil liggje i ro fram til hausten neste år. Det betyr at sentralbanken no ser for seg ei raskare renteheving enn tidlegare – då første renteheving vart anslått å komme midtvegs i 2019.

– Ei svak krone og sterkare vekst i utlandet er blant hovudfaktorane bak hevinga av rentebana. Noregs Bank verkar ikkje å vere bekymra over prisnedgangen i bustadmarknaden, heiter det i ei vurdering frå Nordea-analytikar Joachim Bernhardsen.

Avgjerda i hovudstyret var samrøystes og kom ikkje som noka stor overrasking.

Sentralbanken meiner at det framleis er behov for ein ekspansiv pengepolitikk. Hovudstyret legg til grunn at rentene i utlandet er låge og at det framleis er rom for vekst i kapasitetsutnyttinga i norsk økonomi. Dessutan er det utsikter til at prisveksten held seg under inflasjonsmålet på 2,5 prosent dei neste åra.

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta bli liggjande på same nivå som i dag den nærmaste tida, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I pressemeldinga frå Noregs Bank heiter det at endringane i utsiktene og risikobildet tilseier samla sett ein noko tidlegare renteauke enn i førre vurdering. Uvissa om verknadane av pengepolitikken talar for å gå varsamt fram, også når det blir aktuelt å heve styringsrenta, blir det understreka.

(©NPK)