VG: Regjeringsforhandlingane startar 2. januar 

Avisa har sentrale kjelder som hevdar at det ligg an til at forhandlingane startar 2. januar og at målet er å vera ferdig i veke 3. Men kjeldene til VG tek store atterhald om at tidsplanen held, og at partia klarar å finna og klarera statsrådar og statssekretærar innan denne datoen.

Det har allereie vore spekulasjonar om kor mange og kva departement Venstre kan koma til å få. Venstre-kjelder seier til VG at det kan bli endringar i departementsstrukturen. Partiet håpar på fire statsrådar, éin meir enn sist gang partiet sat i regjering frå 2001 til 2005.

Det var eit fleirtal i landsstyret som i helga tok avgjerda til Venstre om å forhandla om regjeringssamarbeid, men ein tredel, mellom anna tidlegare leiar Odd Einar Dørum og nestleiar Terje Breivik, stemde mot.

