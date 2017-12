Oslos nye biskop vil dele på makta

Søndag går Kari Veiteberg frå å vere bymisjons- og gateprest til å ikle seg maktkappe når ho vert vigsla til biskop i Oslo domkyrkje.

Kappa er naturlegvis brukt.

– Det gir jo inga meining i å bruke pengar på ei ny kappe til meg, seier Veiteberg til NTB. Korset ho skal bere rundt halsen, har også vandra frå mann til mann, før det for første gong no vert gitt til ei kvinne.

Maktkritisk

Noko av det første Veiteberg drøymer om å gjere, er å låse opp stengde kyrkjedører.

– Kyrkja må jo kunne brukast til andre ting enn gudstenester på søndagar, slår ho fast.

Etter utnemninga i september har Veiteberg brukt mykje tid på å grunne på dette med makt. Nettopp det at ho er maktkritisk, er eit pluss, meiner ho.

– Makta finst der. Det er utruleg viktig for ein som meg å ta ho, for så å gi ho til andre. Det trur eg kjem til å gå veldig bra, seier ho.

– Korleis vil du gjere det?

– Ved å snakke sant, og ved å stå for ein gammaldags ærlegdom og sørgje for demokratiske prosessar. For eg står jo ikkje aleine. Vi i kyrkja er ein stor flokk, påpeiker ho.

Motstand

Etter nokre år på Teologisk fakultet ville 56-åringen frå Stord bli prest. Den gong var det kontroversielt. Sidan har ho blant anna kjempa for å opne kyrkja for homofile og sambuande prestar.

– Eg har alltid visst at presteyrket var for meg. Eg ser på meg sjølv som frimodig, gløgg og klok. Det trur eg det er fint for ein biskop å vere, seier Veiteberg.

Men ho har allereie fått føling med motstand i form av brev- og nett-troll, særleg for synspunkta sin på Israel/Palestina-konflikten og for innsatsen for romfolk og tiggarar.

– Slikt har nok komme for å bli. Det må eg nok berre lære å leve med. Men eg blir lei meg, medgir ho.

Utfordringar

– Kva blir di største utfordring?

– Kyrkja i Oslo står framfor utfordrande tider. Mange kyrkjer blir truleg lagde ned og kyrkjelydar slått saman. Eg blir nok den som må gå inn og gi mot, og ikkje vike unna.

Ein spinkel skikkelse med krøllene som ein glorie rundt hovudet. Føtene er snørt inn i eit par snøkvite Doc Martens-sko, som ho elskar. Helst skulle ho funne seg eit par nye som sømmer seg for ein biskop.

Andre har allereie trekt linjene frå «dei fattiges» pave Frans til Kari Veiteberg. Sjølv er ho ikkje sikker på kven ho vil trekke fram som førebilete. Det måtte i tilfelle vere den sørafrikanske erkebiskopen Desmond Tutu.

– Han har både leiken og gråten i seg, seier ho.

Dei siste vekene har det gått slag i slag. Også jula blir travel for den nye biskopen, som allereie neste veke skal halde morgonandakt i regjeringskvartalet. Pressa har stått i kø for intervju, men etter det omstridde utsegna om at «dei fattige er ei gåve» har Veiteberg blitt meir forsiktig i ordbruken.

Truverdig stemme

– Som biskop må ein vere klar over at overskrifter styrer ein aldri med, seier ho og dunkar peikefingeren mot låret.

– Men det sitatet er tatt ut av kontekst, altså.

– Vil du måtte leggje meir band på deg?

– Tvert imot! Eg er sett til å fortolke evangeliet. Det er ein heftig bodskap. Og i dag er det så mykje som står på spel – verda, klimaet, framtida. Og menneskeverdet, seier Veiteberg.

Framover blir det jobben hennar å gi kyrkja ein truverdig stemme i slike spørsmål.

– Kanskje er det derfor eg er valt. Fordi eg kan fylle den rolla. Med truverd.

