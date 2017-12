Noregs forskingsråd gir grønt lys til stort arktisk forskingsprosjekt

Det nasjonale forskingsprosjektet har ei budsjettramme på 800 millionar kroner og er sannsynlegvis det største forskingsprosjektet i Noreg nokosinne.

Prosjektet er eit samarbeid mellom åtte statlege institusjonar og skal leiast av Universitetet i Tromsø. Noreg har eit stort behov for kunnskap om områda i det nordlege Barentshavet etter kvart som havisen smeltar og stadig større område blir tilgjengeleg.

No har Noregs forskingsråd godkjent forskingssøknaden og gitt klarsignal til prosjektet.

– Stor betydning

– Arven etter Nansen har fått svært god vurdering frå fagekspertane. Alt ligg til rette for at forskinga vil få stor betyding for havforvalting og forståing av klimaendringane som finn stad, seier administrerande direktør John-Arne Røttingen i Forskingsrådet i ei pressemelding.

I september i år vart det klart at regjeringa vil løyve 30 millionar kroner kvart år dei seks neste åra til dette prosjektet. Noregs forskingsråd vil no løyve det same. I tillegg kjem dei ti samarbeidspartnarane i prosjektet, UiT Noregs arktiske universitet, Havforskingsinstituttet, Meteorologisk institutt, Norsk Polarinstitutt, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetssenteret på Svalbard, Nansensenteret (NERSC) og Akvaplan-niva, til å løyve totalt 360 millionar kroner.

Nytt forskingsskip

Det første toktet går 19. juli 2018 med det nye forskingsfartøyet Kronprins Haakon. Dette med atterhald om at skipet er klart til den tid. Bygginga av skipet på verftet i Italia er sterkt forseinka, men planen er at skipet kjem til Noreg i januar. Det skal deretter gjennom ein periode med testing og klargjering før det kan setjast i drift.

Prosjektet Arven etter Nansen har planar om totalt 285 toktdøgn med skipet i åra 2018–2022.

(©NPK)