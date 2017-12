Noreg og Grønland einige om ny kvoteavtale

– Avtalen er lik den vi har hatt, men det nye for 2018 er at Noreg får ein kvote for skolest ved Aust-Grønland. Det kan bety spennande fangstmoglegheiter, seier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Forutan den nye kvoten på 100 tonn av djupvassfisken skolest (høyrer til torskefamilien) blir også kvoten for uer auka med 200 tonn. Kvotane for torsk, kveite, blåkveite og kvoten for bifangst av andre artar blir vidareført som no, opplyser Fiskeridepartementet.

Grønlands kvote i Barentshavet for hyse, sei og bifangst blir vidareført som i år, pluss at Grønland får auka torskekvoten med 300 tonn.

Noreg og Grønland er også blitt einige om å vidareutvikle forskingssamarbeidet, blant anna det fleirårige forskingsprogrammet om effektane av klimaendringane på fiskebestandane og økosystema i vestnordiske farvatn.

