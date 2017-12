Mindre risiko for å døy av folkesjukdommar

Frå 2000 til 2016 har dødsraten for hjarte- og karsjukdommar gått ned frå 515 til 245 per 100.000 nordmenn, mens kreft er redusert frå 288 til 242.

Dei viktigaste dødsårsakene er likevel dei store folkesjukdommane hjarte- og karsjukdommar, kreft, luftvegssjukdommar og demens, viser nye 2016-tal frå Folkehelseinstituttet.

– Det er fleire årsaker til dette, både at vi har blitt flinkare til å unngå risikofaktorar slik som røyking, og at behandlinga har blitt betre for mange sjukdommar. Kva som viktigast vil vera forskjellig frå sjukdom til sjukdom, seier overlege Christian Lycke Ellingsen i Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

Lågare dødstal

Vi blir stadig fleire nordmenn, likevel er talet på dødsfall dei siste fem åra redusert i den norske befolkninga – frå 41.346 i 2011 til 40.609 i 2016.

– I høve til folketalet har vi no færre dødsfall per år enn før. Dette betyr at gjennomsnittsnordmannen blir stadig eldre, seier overlegen.

Venta levealder har aldri vore høgare i Noreg enn no.

– Ein gut som blei fødd i Noreg i 2016 kan i snitt venta å leva til han er 80,6 år, mens ei jente kan venta å leva i 84,2 år, konstaterer Lycke Ellingsen.

Fem år tidlegare var tala høvesvis 79,0 og 83,5 år.

På landsbasis tek hjarte- og karsjukdommar og kreft og andre svulstar omtrent like mange liv per år, rundt 11.000. Dette svarar til i underkant av 28 prosent av dødsfalla for kvar av desse to sjukdomsgruppene, til saman cirka 56 prosent.

Kreft tek flest leveår

– På den andre sida er dei som døyr av kreft i gjennomsnitt yngre – 74 år – enn dei som døyr av hjartesjukdom – 83 år. Vi kan dermed seia at kreft tek fleire leveår frå befolkninga enn hjartesjukdom, seier overlegen.

Dødstala for demens aukar framleis og utgjer no cirka ni prosent av dødsfalla.

– Dette kjem hovudsakleg av at stadig fleire blir gamle nok til å utvikla ein demenssjukdom, dels at legane ser ut til å ha blitt flinkare til å føra demens som diagnose på dødsmeldinga, utdjupar Christian Lycke Ellingsen.

Vidare har delen som døyr av luftvegssjukdommar som kols og lungebetennelse, vore ganske konstant på rundt ti prosent dei siste åra, mens vel seks prosent døyr av skadar og forgiftingar.

