Heile Noreg er no over på dab

NRK, Radio Norge, P4 og enkelte lokalradioar har no gått over frå FM til dab i nord. Dermed er den såkalla FM-sløkkinga for rikskanalane gjennomført i heile Noreg.

Ikkje alle har teke imot den nye teknologien med glede. Norsk Lokalradioforbund har klaga sløkkinga inn for EFTAs overvakingsorgan ESA.

Ferske tal frå analysebyrået Kantar Media denne veka, viser dessutan at delen nordmenn som lyttar til radio dagleg, har falle med 10 prosent på eitt år. Ein femdel av lyttarane til NRK har blitt borte i tidsrommet det har teke å gjera Noreg heildigitalt.

– Dette er ei stor omlegging, og vi må gje lyttarane tid til å omstilla seg til digital radio, seier dagleg leiar i Digitalradio Norge Ole Jørgen Torvmark i ei pressemelding.

– Svært mange har vore digitale før siste FM-sløkkinga skjedde, men ikkje alle. Etter kvar sløkking har vi sett at lyttinga først har falle, for å så auka igjen, fortel Torvmark.

Digitalradio Norge opplyser at det no finst 31 riksdekkjande radiokanalar på dab.

Dei fleste lokalradioane held fram å senda på FM.

