16 OECD-land brukar meir enn Noreg på offentleg velferd

Netto brukar Noreg 18 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på offentlege, sosiale utgifter som pensjonar, sjukepengar og uføretrygd, skriv Klassekampen. Blant 33 OECD-land er Noreg på 17.-plass. Frankrike er på topp, med 28 prosent av BNP brukt på sosialutgifter. Tala gjeld for 2013 for dei fleste landa.

Rådgjevar Alexander Berg Erichsen i Fagforbundet meiner ein må vera forsiktig i tolkinga av slike samanlikningar og seier datagrunnlaget ikkje alltid kan samanliknast heilt, men trekkjer også ut dette frå oversikta:

– Dette viser at oppfatninga om at vi har eit for dyrt velferdssystem ikkje stemmer. Sjølv om sysselsetjingsdelen har falle litt i det siste, har vi framleis relativt mange i arbeid, seier han.

BNP i Noreg er blant dei høgste i verda, noko som truleg er med på å forklara 17.-plassen. Sjeføkonom Frederik I. Pedersen i 3F trur det vil vera meir relevant å samanlikna utgiftene med BNP i Fastlands-Noreg på grunn av den sterke oljenæringa. Men heller ikkje nabolanda våre med liknande velferdssystem har dei høgste sosialutgiftene.

OECD er organisasjonen til den vestlege verda for økonomisk integrasjon og har mellom anna som mål å fremja vekst og sosial velferd.

(©NPK)