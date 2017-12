Tilsette i helsevesenet droppar å melde frå om bijobbar

Riksrevisjonen har gjennomført ei undersøking som omfattar legar, psykologar og ambulansepersonell tilsett i helseføretaka. Dei to sistnemnde yrkesgruppene melder frå om bijobbar nesten dobbelt så ofte som legane.

Det er kritikkverdig at helseføretaka ikkje har sikra at reglane om å opplyse om ekstrajobben, ikkje blir betre overhaldne, meiner Riksrevisjonen.

– Openheit er viktig for å unngå at det kan reisast spørsmål om integriteten, habiliteten og sjølvstendet til personalet, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Av dei om lag 23.000 tilsette som er omfatta av undersøkinga, var det 8.300 som hadde bijobbar av den typen helseføretaka skal ha oversikt over. Men under 1.400 av dei hadde meldt frå om at dei har ein annan helserelatert jobb. Nesten 7.000 lét altså vere.

Underrapporteringa er stor i alle helseføretaka.

Også mange leiarar

Mange leiarar på høgare nivå er blant dei som lèt vere å seie frå om ekstrajobben. Undersøkinga viser at 40 prosent av administrerande direktørar og klinikk-/divisjonsdirektørar har bierverv. Det trass i at retningsliner i helseregionar seier at det er vanskeleg for desse å kombinere ein ekstra jobb med lojalitetsplikta overfor arbeidsgivaren. Berre 22 prosent av leiarane hadde registrert ekstrajobben.

Manglande openheit gir risiko for uheldig rolleblanding, som moglegheit for å vidarevise pasientar til egen praksis, påpeiker Riksrevisjonen.

Vil heller jobbe privat

Rapporten påpeiker at ekstrajobb kan føre til at tilsette får for stor total arbeidsbelasting og at helseføretaka får mindre moglegheit til å styre ressursane.

– Nokre helseføretak melder om utfordringar med legespesialistar som føretrekkjer å ta bistilling ved privat klinikk framfor å arbeide kveldstid på poliklinikken, heiter det.

Ulik forståing og praktisering av regelverket er problem som har halde på over tid, og dette har blitt tatt opp av Riksrevisjonen i fleire tidlegare undersøkingar, heiter det i ei pressemelding.

– Vi ser at systema som er etablerte for å rapportere om og følgje opp bierverv, i liten grad blir brukt, seier Foss.

Helseminister Bent Høie (H) seier i eit svar til Riksrevisjonen at han vil be dei regionale helseføretaka følgje opp kravet om å registrere bierverv. Han meiner det er behov for å tydeleggjere retningslinene i føretaka.

