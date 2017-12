Riksrevisjonen krev at Høie tek grep om Vinmonopolet

– Det er eit viktig prinsipp at den formelle eigarstyringa skjer gjennom generalforsamling eller føretaksmøte, blant anna for å sikre ei føreseieleg og dokumenterbar eigarstyring, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

I statlege føretak består generalforsamlinga eller føretaksmøte ofte av statsråden som har ansvar for selskapet.

Vinmonopolet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Ifølgje Riksrevisjonens rapport har det blitt etablert ein «ulovfest» praksis der selskapet må ta omsyn til tilsette i departementet. Bedriftsforsamlinga påpeikte for tre år sidan at styringa var uklar og etterlyste ryddigare forhold. Riksrevisjonen er kritisk til at departementet ennå ikkje har følgt opp dette.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie seier han tek Riksrevisjonens merknad på alvor og følgjer opp for å betre styringa av Vinmonopolet.

– Vi arbeider no med å revidere vinmonopollova og ser at det er behov for å modernisere heile lova. Dette har derfor tatt lengre tid enn først antatt. Eg vil snart komme tilbake med ein konkret tidsplan for vidare, seier Høie.

