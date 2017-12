Fiskeridepartementet reduserer kongekrabbekvoten med 250 tonn

Tala frå forskarane viser at det har vore ein nedgang i bestanden av kongekrabbe i det kvoteregulerte området aust i Finnmark. Dermed blir kvoten for neste år noko redusert.

– Sjølv om kvoten går litt ned vil det totale uttaket av kongekrabbe framleis vere høgt. Vi ønsker at kongekrabben skal bidra til arbeidsplassar og lønnsemd i fleire kystsamfunn, utan at det blir ei stor spreiing av kongekrabbe utanfor det kvoteregulert området, seier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Totalkvoten for hannkrabbar er fastsett til 1.750 tonn for neste år. Det er ein nedgang med 250 tonn frå i år. For hokrabbar er kvoten redusert til 100 tonn i 2018, frå 150 tonn i 2017. Gjeldande minstemål blir vidareført.

