Auka overskot for SAS

Inntektene auka til 42,7 milliardar kroner for 2016/2017, mot 39,5 milliardar kroner året før.

– Vi er glade for at vi i fjerde kvartal ser ei auka lønnsemd samanlikna med same kvartal året før, seier Rickard Gustafson, administrerande direktør i SAS til NTB.

Resultatet samsvarar med prognosane selskapet publiserte i november, då dei forventa eit resultat på 1,7 milliardar svenske kroner før skatt.

– Resultat viser at vi har ein god strategi som tilpassar seg sesongar, seier Gustafson. Han understrekar likevel at dei framleis står overfor utfordringar.

– Vi har utfordringar med blant anna kostnadseffektivitet, seier han.

Ein stor del av årsaka til det auka overskotet er fleire passasjerar og større effektivitet, viser rekneskapen.

– Vi hadde omtrent 30 millionar passasjerar i år. Det er nesten 1 millionar fleire enn året før, seier Gustafson.

– Vi har dessutan nådd 800 millionar svenske kroner av kostnadsprogrammet vårt, som også er med på å løfte resultatet, seier SAS-sjefen.

