KrF støttar fjerning av femårsgrense for pleiepengar

Ordninga gjer det mogleg for foreldre å vere heime for å pleie barn med behov for kontinuerleg tilsyn. Regjeringa ønsker i utgangspunktet at utbetalingane skal stoppe etter fem år, men tidlegare har SV fått støtte frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet til eit forslag om å fjerne denne grensa.

KrF vil måndag fremme eit eige forslag for Stortinget, som inneber at grensa skal bort, men ikkje gjennom direkte lovendringar no.

– Lovendringa er ikkje nødvendig å gjere no ettersom ny ordning tredde i kraft i oktober, og familiane vil først bli ramma om tidlegast 2,5 år. Vi fremmar eit forslag som seier at femårsgrensa må bort, og så sikrar vi eit grundig forarbeid og ei eiga sak frå regjeringa, seier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Gjennom budsjettforliket med regjeringa fekk KrF gjennomslag for at pleiepengane likevel ikkje blir redusert frå 100 prosent til 66 prosent av lønn etter eitt år, slik regjeringa foreslo. I tillegg sørgde KrF for at aldersavgrensinga på 18 år ikkje skal gjelde for barn med psykisk utviklingshemming.

– Det var fleire manglar og hol i pleiepengeordninga med forslaget til regjeringa som KrF fekk rydda opp igjennom budsjettforliket. Men framleis står dette med femårsgrensa att. Det får vi løyst dersom KrF sluttar seg til, sa SV-leiar Audun Lysbakken til NTB tidlegare i månaden, i samband med at SV håpa å få med seg KrF på å fjerne grensa.

(©NPK)