Forbrukarrådet: – Be om bytelapp

– For å vere heilt sikker på at den som får gåva kan byte, er bytelappen inni like viktig som namnelappen utanpå gåvepapiret, seier Pia Cecilie Høst, leiar for forbrukardialog i Forbrukarrådet.

Mange trur dei har lovfesta rett til å byte julegåver, men slik er det ikkje. Det er opp til butikkane, men det er lang tradisjon for at gåver kan bytast i romjula. Derfor anbefaler Forbrukarrådet alle å be om bytelapp.

– Det gjer det litt enklare å byte for den som får gåva. Det er nemleg reglane til butikken som gjeld, og dei kan variere frå butikk til butikk.

Angrerett på nettet

Gåver som er kjøpt på internett, kan i utgangspunktet ikkje bytast i romjula. Men det er 14 dagars angrerett frå vara kom fram til den som kjøpte den, dersom gåva vart kjøpt i ein norsk eller EU/EØS-tilknytt nettbutikk.

– Ver rask med å skrive ein e-post til seljaren om at du vil angre, og legg gjerne ved angrerettsskjemaet du fekk tilsendt, seier Høst.

Dersom det går meir enn to veker, kan det likevel vere smart å be om å få byte.

– Konkurransen er stor, og det verkar som at ein del har skjønt at dei kan vinne kundar på god service, seier Høst.

Gåvekort i skuffen

Ifølgje Forbrukarrådet har nordmenn gåvekort for milliardar liggjande. Nokre kan brukast til å handle nye julegåver, men Høst ber forbrukarane passe på utløpsdatoen.

– Det er kjedeleg å brenne inne med gåvekort for hundrevis av kroner. Gi gjerne til velgjerd, men ikkje til butikken, seier ho.

Ver også merksam på at enkelte gåvekort kostar pengar. Andre gåvekort taper seg i verdi over tid, slik at mottakaren får mindre å handle for om det for eksempel har gått meir enn eit halvt år.

– Det er kva Forbrukarrådet kallar ein «dårleg deal», seier Høst.

(©NPK)