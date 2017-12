Brann i bustadhus i Stavanger

Politiet fekk melding om brannen i Midtre Suldalsgate på Storhaug i Stavanger klokka 5.03. Ein halvtime seinare kom meldinga om at brannvesenet hadde fått kontroll. Eigaren av huset som brann, ein mann i 70-åra, er frakta til legevakta for ein sjekk. Det er to personar registrerte på adressa.

– Det er opplysningar frå huseigaren og andre på staden at den andre personen ikkje er i huset, seier operasjonsleiar Victor Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Fleire av nabohusa vart evakuerte då bustaden var overtent.

– Det er ikkje fare for spreiing no. Vi er heldig med at det er vindstille i området. Røyken går rett til vêrs. Det er kontroll, seier Jensen.

Årsaka til brannen er ikkje kjent.

(©NPK)