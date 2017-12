Artistar saman mot atomvåpen

Artistane som skal på scena under festframsyninga til ære for Nobels fredspris og årets vinnar ICAN var einige og begeistra over mottakaren av den prestisjefylte prisen.

Størrelsar som John Legend og Zara Larsson skal saman med Lukas Graham, norske Sigrid og konferansier, skodespelar David Oyelowo, gjere krus på årets pris. Sistnemnde nytta også pressekonferansen i forkant av konserten til å framheve kjønnsbalansen i ICAN.

– Noko av det eg er mest fornøgd med hos årets prisvinnar er at det er til ei rørsle som er leidd av kvinner, sa Oyelowo, og heldt fram:

– Det har vore eit frustrerande, oppmuntrande, inspirerande og pinleg år så langt, når vi ser på kvinneleg myndiggjering, men å avslutte året med dette og med Beatrice og Setsuko i front, er perfekt.

– Musikk er ein fabelaktig måte å spreie fredsbodskapen på, sa sekretær Olav Njølstad i Nobelinstituttet før han gav ordet til artistane.

Danske Lukas Graham følgde opp:

– Musikk fører folk saman uavhengig av kva meiningar dei har. Det gjer det mogleg å vere saman utan å vere sinte på kvarandre, sa han.

John Legend skal bruke eit piano som blei redda ut av ruinane etter atombombesprenginga i Hiroshima under andre verdskrigen, når han opptrer.

– Det er flott lyd i dette pianoet, og det blir spesielt å spele på det, seier Legend.

(©NPK)