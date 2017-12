Ankesak mot hasjdømd skipper opp for retten

Den no 70 år gamle mannen blei i Oslo tingrett i 2014 dømd til tre år og seks månaders fengsel for oppbevaring av 84,2 kilo med hasj i ei leilegheit i Danmark. Han blei også dømd for forsøk på innføring av det same partiet med båt til Noreg.

Mannen anka skuldspørsmålet når det gjeld domfellinga for forsøk på innføring til Noreg, medan påtalemakta har anka over straffeutmålinga sidan dei opphavleg kravde fem års fengsel for den tiltalte.

Tiltalte sa seg skuldig i oppbevaring av det store hasjpartiet då saka var oppe i tingretten sidan hasjen låg i ei leilegheit han disponerte, men vedgår ikkje straffskuld for forsøk på å ta inn partiet til Sørlandet.

Mannen eigde ein eldre fiskebåt som var til reparasjon i Danmark, og er tiltalt for å ha gjort ei avtale om å frakte hasjen til Noreg med båten. For det skulle han få 275.000 kroner, kom det fram via politiet si telefonovervaking.

Hasjen blei likevel aldri frakta med skøyta sidan reparasjonsarbeidet tok lengre tid enn venta, og fordi dei medsamansvorne til skipperen i Noreg utsette overføringa på grunn av pågripingar i Noreg. Hasjen blei etter dette beslaglagt i leilegheita etter ein aksjon gjennomført av dansk politi, som samarbeidde med norsk politi.

Retten fant det bevist at mannen heilt tydeleg hadde som forsett å gjennomføre innførsla av hasjpartiet og han blei difor dømd for dette.

Borgarting lagmannsrett startar behandlinga av ankesaka tysdag, og det er sett av tre dagar til saka.

(©NPK)