Nær 660.000  er plaga av allergiar i jula

Ei undersøking gjennomført av analysebyrået YouGov for Allergiguiden viser at 660.000 nordmenn er plaga av såkalla «juleallergi». Kjemiske reingjeringsmiddel, julekrydder- og røykjelse, duftlys og fyr på peisen bidrar til irritantar i lufta. I tillegg sleper vi ting inn, som støvete pynt frå i fjor, fuktig juletre med muggsopp og gammalt pollen og juleplantar som julestjerner og sviblar, som mange er allergisk mot. Så kjem selskapslivet med parfymert sosial omgang på toppen.

– Det blir ein heftig cocktail, der det er mange ting ein kan reagere på. Mange er klar over kva allergiar dei har og tar nødvendige forholdsreglar, men det kan vere kryssallergiar og andre ting dei reagerer på som dei ikkje er klar over, seier kommunikasjonsrådgivar Lene Gunvaldsen i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til NTB.

I lufta

Til liks med pollenallergi blir juleallergien ofte misoppfatta som ei vanleg forkjøling. Sjølv om symptoma kan vere dei same – som rennande auge og tett nase, irritasjonar i luftvegane og nedsett allmenntilstand – minner Gunvaldsen om at det ved fråvær av feber kan vere grunn til å mistenkje at allergi er årsaka.

– Ein ubehandla allergi kan utvikle seg til astma, så det er viktig å ta grep, seier Gunvaldsen.

Undersøkinga frå YouGov viser at det vanlegaste er å ta medisinar for juleallergien, seks av ti seier dei gjer det. 34 prosent gjer ekstra godt reint heime, men her er det stor forskjell på kvinner og menn. 40 prosent av kvinnelege juleallergikarar rengjer, berre éin av fire menn vanskar i veg. Ein av fire unngår juleplanter og juletre, og ein av fire kjøper kunstig juletre.

Blant dei meir drastiske tiltaka er å unngå sosial omgang, 8 prosent av mennene gjer det, mens berre 4 prosent av kvinnene isolerer seg på tilsvarande måte i høgtida.

Sei ifrå

Om ein først er allergisk mot ein eller fleire ting, er det sannsynleg at ein vil reagere på andre allergen og irritantar også, eller allergiar kan innbyrdes forsterke kvarandre. Derfor er det også viktig å vere tydeleg overfor vertskap om kva dei kan gjere for å minimere risiko for reaksjon.

– Når det gjeld spesifikke planter, er det ganske enkelt å berre flytte dei vekk. Matallergiar er det heller som regel ikkje så komplisert å ta opp. Å snakke om allergi mot hund og katt sit kanskje lenger inne. Å seie at du ikkje toler hunden, som ofte blir rekna som eit familiemedlem, kan nok bli opplevd litt meir sensitivt enn å seie at du har laktose- eller glutenintoleranse, seier Gunvaldsen.

Hundedilemma

Ho strekar under at det likevel er veldig viktig å gi beskjed.

– Særleg hundar er ofte til stades der ein oppheld seg, og hundeallergi kan ein bli ganske dårleg av. Då er det viktig at den med allergi tar ansvar og seier ifrå at dei ikkje kan vere i same rom. Tar ein det opp på ein fin og ærleg måte, går det som regel greitt, seier ho.

I undersøkinga seier ein av fem juleallergikarar at familie og venner i lita grad tar omsyn til allergiproblema deira. For omtrent like mange er ikkje spørsmålet relevant, truleg fordi dei tar medisinar. Anders Østrem, fastlege og spesialist i allmennmedisin, seier at det er viktig å komme i gang med medisinering i god tid før jula set inn. Medisinering etter at reaksjonane kjem er ofte meir komplisert og mindre effektivt.

(©NPK)