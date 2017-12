Tajik avviser at Jagland bør vurdere sitt verv i Nobelkomiteen

– Vedtak i Stortinget skal ikkje bli gitt tilbakeverkande kraft, så det er ikkje slik at det blir noko krav om at Jagland må trekke seg. Men det er ikkje unaturleg at Jagland sjølv, i samarbeid med Arbeidarpartiet, vurderer om det er klokt å trekke seg frå komiteen, seier Frps parlamentariske leiar Hans Andreas Limi.

Fredag blei det sett eit endeleg punktum i stortingssalen for Carl I. Hagens Nobel-aspirasjonar. Vedtaket frå tidlegare i veka om at vararepresentantar og stortingsrepresentantar ikkje kan bli valde til komiteen, blei utslagsgjevande.

Internasjonale verv

I vedtaket heiter det også at man skal vurdere om det er ok å ha internasjonale verv med å sitte i Nobelkomiteen. Regjeringspartia Høgre og Frp og dessutan Sp og Venstre tok i Stortinget tysdag til orde for at Jagland, som er generalsekretær i Europarådet, no bør vurdere om han skal fortsette i Nobelkomiteen.

Det avviser Ap-nestleiaren:

– Frp har sett i gang eit sirkus som først og fremst handlar om Frp og Carl I. Hagen. Det heile er stikk i strid med Stortingets sedvane og tradisjonar gjennom 40 år, nemleg at verken representantar eller vararepresentantar kan sitte i Nobelkomiteen. Så prøver dei no å få søkjelyset over på Thorbjørn Jagland, som ikkje er ei sak, seier Tajik til NTB.

Sit til 2020

Ho slår fast at Jagland er valt av Stortinget til Nobelkomiteen fram til 2020.

– Så har man vedtatt for framtidige val å greie ut om det skal ha betydning om ein har leiarverv i internasjonale organisasjonar, slik at det ikkje skal kunne bli stilt spørsmål om bindingar. Formalitetane er at Jagland sit til 2020, og ikkje noko i vedtaket frå Stortinget tilseier at det skal bli endra, strekar Tajik under.

Limi seier på si side at Ap burde tenkt gjennom denne problemstillinga då partiet fekk Jagland attvalt i 2014. Men på spørsmål om han meiner Jagland bør trekke seg frå fredsprisutdelinga i helga, svarer han som følgjer:

– Nei, det er viktig å vere prinsipiell her. Eit vedtak skal ikkje bli gitt tilbakeverkande kraft, og det er heller ikkje vedtatt at vervet hans gjer han ueigna til Nobelkomiteen. Men det er naturleg at han sjølv vurderer medlemsskapet sitt i komiteen, og at han gjer dette i samarbeid med Arbeidarpartiet, gjentar Limi.

(©NPK)