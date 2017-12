Størst julehandelauke innan hus og heim

I desse butikkane auka omsetnaden med 6,8 prosent, samanlikna med same veke i fjor, opplyser Virke.

Starten på julehandelen har også vore god for sportsbutikkar, apotek, blomsterbutikkar, gullsmedbutikkar og liknande. I veke 48 auka dei med 2,1 prosent samanlikna med i fjor.

– Vi forventa at Black Friday skulle føre til at vi handla mindre i starten av desember. Så langt ser det ut til at kjedene lukkast med å få oss inn i butikkane også veka etter, seier Bror Stende, direktør for Virke faghandel.

Dei tre første vekene av julehandelen har omsetnaden på kjøpesetra auka med 3,2 prosent.

