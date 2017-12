Oslo katolske bispedømme dømt til bot på 2 millionar – dagleg leiar frifunnen

Ved hjelp av telefonkatalogen og søk etter «katolsk-klingande etternamn» justerte bispedømmet opp medlemsregisteret og kravde statsstøtte for eit stadig aukande tal på medlemmer. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har rekna ut at det totalt er utbetalt 40 millionar kroner i uberettiga støtte over fleire år.

Oslo katolske bispedømme (OKB) fekk i november i fjor ei føretaksstraff på 1 million kroner for medlemsjukset, men bispedømmet nekta å godta bota. Dermed tok påtalemakta saka til retten.

Statsadvokat Kristian Jarland ved Oslo statsadvokatembete bad opphavleg om 5 millionar kroner i føretaksstraff og halvtanna års fengsel for den daglege leiaren, av dei seks månader på vilkår.

Tingretten slår fast at dei ikkje finn bevismessing dekning for å konstatere forsett frå bispedømmets side. Når det gjeld den daglege leiaren fastslår tingretten at han ikkje oppfyller dei subjektive vilkåra for straff og at han derfor må frifinnast.

– Vidare finn retten det ikkje bevist at han hadde vinnings hensikt ved framsetting av krava, verken personleg eller på vegner av OKB.