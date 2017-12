Norske hotell får stadig fleire overnattingar

Talet på overnattingar med norske gjester gjekk opp med 5 prosent og enda på 1,4 millionar, mens i same periode gjekk talet på utanlandske overnattingar ned med 2 prosent til 339.000 overnattingar, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samanlikna med oktober i fjor gjekk losjiomsetninga (berre for rommet, ikkje inkludert mat og drikke) opp med 9 prosent. Gjennomsnittsprisen per rom enda på 943 kroner i oktober i år, ein auke på 5 prosent frå same månad i 2016.

At det nærma seg slutten på campingsesongen gjer seg gjeldande også på oktober-tala, med 169.000 overnattingar er det heile 14 prosent nedgang sidan same periode i fjor, men utanlandske overnattingar steig med 7 prosent. Talet på norske overnattingar gjekk ned med heile 17 prosent.

Hyttegrendene fekk også merke ein nedgang på 5 prosent i oktober i år samanlikna med oktober i fjor, også her gjekk talet på norske overnattingar ned, mens talet på utanlandske overnattingar steig.

Svalbard blir stadig meir populært som turistmål. I oktober i år blei det registrert 8.000 overnattingar, noko som er ein auke på 7 prosent samanlikna med oktober i fjor.

