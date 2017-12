Noreg gir 420 millionar kroner til FNs nødhjelpsfond i 2018

– Dette vil skape større føreseielegheit for humanitære partnarar og meir effektiv humanitær innsats, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Bidraget for neste år blir kunngjort på ein givarkonferanse i FN fredag. Noreg lovar no for første gong fleirårig støtte over fire år, med atterhald om Stortingets samtykke.

Søreide peikar på at dei humanitære behova i dag er rekordstore, og at FN har anslått at 136 millionar menneske treng humanitær hjelp og vern i 25 land, som følgje av konfliktar og naturkatastrofar.

– Dei mange store og langvarige humanitære krisene krev at FN har eit sterkt nødhjelpsfond. Noreg har vore blant dei største bidragsytarane sidan fondet vart oppretta i 2006. Vi leverer også no på oppfordring frå FNs generalsekretær om å auke bidraget ytterlegare, fordi behova aukar, seier Eriksen Søreide.

Totalt ber FN om 22,5 milliardar dollar til humanitær bistand i 2018. Nødhjelpsfondet er ein viktig del av den internasjonale førstelinjeresponsen i humanitære kriser, og midlane skal kanaliserast gjennom ulike FN-organisasjonar til humanitære partnarar i felt.

