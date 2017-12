Nordmenn drikker mindre

Både omsetnaden av brennevin, vin, øl og rusbrus går ned, viser tal for alkoholomsetninga i Noreg frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mest ned går omsetnaden av vin, med heile 2,6 prosent målt i liter per person. Nedgangen for øl og brennevin er på høvesvis 1,6 prosent og 1,3 prosent. For rusbrus er nedgangen marginal med rundt 0,1 prosent.

Målt i talet på liter per person over 15 år, drakk kvar nordmann 1,5 liter rein alkohol i dei tre første kvartala i år.

Ser vi berre på tredje kvartal viser tala at omsetnaden av øl og rusbrus dei siste tre månadane har gått opp, mens omsetnaden av vin og brennevin har gått ned. Totalt sett i tredje kvartal har omsetnaden gått opp med 1,4 prosent samanlikna med tredje kvartal i fjor.

Det blir peikt på at desse tala ikkje inkluderer taxfreehandelen eller svenskehandelen til nordmenn så lenge det ikkje er betalt avgifter for desse (altså meir enn den lovlege kvoten).

(©NPK)