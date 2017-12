NHO fornøgd med brexit-semje

– Då først brexit var eit faktum i fjor, er det gode nyheiter for norske bedrifter at det no er eit gjennombrot i forhandlingane mellom EU og Storbritannia. Den omfattande handelen mellom Noreg og Storbritannia er avhengig av føreseielegheit og at spelereglar ikkje dramatisk blir endra i 2019, seier Almlid.

Han meiner det er viktig at partane kjem til semje om overgangsordningar som tar omsyn til Noreg – slik at usikkerheita og endringane for norske bedrifter blir så liten som mogleg.

– Semje mellom partane om den første delen av brexit-forhandlingane aukar sjansane for at partane kan bli samd om rammene av ein avtale innan britane går ut. Siktemålet må vere ein ny avtale som sikrar integriteten i EUs indre marknad der også Noreg tar del, seier NHO-direktøren.

(©NPK)