Mjølkebonde dømt på ny for sal av upasteurisert mjølk

I Nordre Vestfold tingrett vart bonden dømt for brot på matlova. I tillegg til fengselsstraff på vilkår vart han dømt til 50.000 kroner i inndraging. Retten fastslo at mannen hadde omsett 6.500 liter upasteurisert mjølk over ein toårsperiode.

65-åringen anka over både lovbruken, skuldspørsmålet og inndraginga. Agder lagmannsrett kom likevel samrøystes fram til at anken skulle forkastast. Dommen blir dermed ståande.

Tingrettsdommen var elles bakgrunnen for at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) i august gjekk inn for å opne for organisert sal av rå eller ubehandla mjølk frå norske gardar. I regelverket i dag er det berre lov med tilfeldig sal av upasteurisert mjølk, og salet kan ikkje ha butikkpreg. Det har vore påbode å varmebehandle mjølk som skal seljast i Noreg sidan 1953.

– Min reaksjon var at her blir regelverket handheva strengare enn det bør. Denne liberaliseringa av regelverket kjem som ein konsekvens av det, sa statsråden til avisa Nationen.

(©NPK)