Limi: Jagland bør vurdere stillinga si i komiteen

– Vedtak i Stortinget skal ikkje få tilbakeverkande kraft, så det er ikkje slik at det blir nokon krav om at Jagland må trekke seg. Men det er ikkje unaturleg at Jagland sjølv, i samarbeid med Arbeidarpartiet, vurderer om det er klokt å trekke seg frå komiteen, seier Limi, som er parlamentarisk leiar i Frp.

Fredag blei det sett eit endeleg punktum i stortingssalen for Carl I. Hagens Nobel-aspirasjonar. Vedtaket frå tidlegare i veka om at vararepresentantar og stortingsrepresentantar ikkje kan veljast til komiteen, blei utslagsgivande. Men vedtaket opnar også for at verv i Nobelkomiteen ikkje kan foreinast med internasjonale leiarverv.

Regjeringspartia Høgre og Frp i tillegg til Sp og Venstre tok i Stortinget tysdag til orde for at Jagland, som er generalsekretær i Europarådet, no bør vurdere om han skal fortsette i Nobelkomiteen.

– Arbeidarpartiet burde ha tenkt igjennom dette då partiet fekk han attvalt hausten 2014, seier Limi.

På spørsmål om han meiner Jagland bør trekke seg frå fredsprisutdelinga i helga, svarer han som følgjer:

– Nei, det er viktig å vere prinsipiell her. Eit vedtak skal ikkje få tilbakeverkande kraft, og det er heller ikkje vedtatt at vervet hans gjer han ueigna til Nobelkomiteen. Men det er naturleg at han sjølv vurderer medlemskapen i komiteen, og at han gjer dette i samarbeid med Arbeidarpartiet, gjentar Limi.

(©NPK)