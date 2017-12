Hege Storhaug blir nemnd som mogleg ny Frp-kandidat til Nobelkomiteen

– Eg vil ikkje ta stilling til kandidatar. Men ho burde absolutt kunne vera det, seier Hagen på direkte spørsmål frå pressa om Hege Storhaug kan bli den neste kandidaten til Frp til ein plass i Nobelkomiteen.

– Eg er veldig imponert over at Hege står i den stormen som ho gjer heile tida. Viss ein sjekkar ein del av det som ho har sagt opp gjennom åra, så har ho på same måten som meg åtvara mot den utfordringane for det norske samfunnet frå den store framandkulturelle innvandringa, seier Hagen.

Allereie før stortingsmøtet starta fredag innsåg han at draumen om ein plass i Nobelkomiteen brest for han endå ein gang. Men i motsetnad til i 2011 er han no full av lovord om innsatsen frå eige parti.

– Stortingsgruppa til Frp har vore veldig lojal og gjort sitt beste for å få det til, seier Hagen, som særleg trekkjer fram parlamentarisk leiar i partiet Hans Andreas Limi.

Han meiner partiet no må starta ein prosess for å finna ein kandidat til den ledige plassen i Nobelkomiteen, som Frp har hevd på.

– Eg har sjølv føreslege at ein kanskje bør invitere fylkeslag og andre til å finna fram til ei liste på fire-fem kandidatar, som så kan sendast ut på uravstemming til alle medlemmene i partiet. Då må kandidatar både i og utanfor partiet kunne vurderast, seier han.

(©NPK)