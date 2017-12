Klokka 9.42 fredag morgon erklærte Meteorologisk institutt at ekstremvêret Aina er over. Ei velta julegran i Haugesund sentrum var kanskje den mest spektakulære herjinga, men utover dette var skadane relativt små.

Meteorologane opplyser at dei høge bølgjene og den sterke vinden er på tilbakegang i Rogaland og Hordaland, men at det framleis bles liten storm langs kysten.

– Det vil vare utover dagen. Den kraftigaste vinden er nok forbi, men ein kan nok framleis få korte periodar med full storm, seier meteorolog på vakt, Mette Skjerdal ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ho seier at vindretninga har dreidd og at den no kjem frå nordvest.

– Då er det færre som merker den, seier ho.

Ytst langs kysten på Vestlandet var bølgjene fredag opp mot 9 meter høge, mens dei ute i Nordsjøen låg på 10–11 meter.

Skøyter gjekk ned

Brannvesenet i Hordaland måtte gjennom natta rykke ut til Tofterøy i Vik kommune.

– Det var ein person som hadde problem med ei skøyte som tok inn vatn. Den låg ved sida av ei annan skøyte, og begge gjekk ned, seier vaktkommandør Stig Tetler til NTB.

Han seier at begge skøytene var gamle.

– Den eine var 40 fot, og den andre var 50 fot. Den eine kunne vi sjå, mens den andre var forsvunnen, seier Tetler.

Det ligg ein del vrakgods att inne i vika der båten gjekk ned.

Få øydeleggingar

Utover denne hendinga hadde brannvesenet i Hordaland ikkje mange værrelaterte utrykkingar gjennom natta.

– Det har gått ganske greitt. Vi hadde eigentleg forventa meir, seier vaktkommandøren.

På førehand hadde Meteorologisk institutt varsla fare for store øydeleggingar, men det ser ut til å ha gått bra dei fleste stader.

Politiet i Sørvest melder om eit par nedblåste tre og vegskilt, men ingen større hendingar. Også Vest politidistrikt har meldt om trevelt.

Trafikktrøbbel

Tidleg fredag var fleire ferjesamband i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane innstilt, men i morgontimane kom trafikken i gang igjen dei fleste stadene.

Også i fjella førte vinden til trøbbel.

– Aina har flytt mykje snø og stengt fleire fjellovergangar i fjellet i Sør-Noreg, opplyste Meteorologisk institutt fredag morgon

Toga slapp heller ikkje unna, og vinden førte til forseinkingar og stans i trafikken. Både Bergensbanen og strekningar på Jærbanen har vore stengt, men er seinare blitt opna for trafikk.

Flykaos

Ekstremvêrvarselet gjaldt berre for Rogaland og Hordaland, men også i nord har det blåse kraftig. Torsdag kveld og fredag morgon var Bodø lufthamn stengt på grunn av vind. I tillegg var det ikkje mogleg å lande i Lofoten og på Helgeland.

– Det vêret vi har, spesielt i nord, gjer at vi får kanselleringar i heile landet. Det handlar om at vi ikkje får flya dit vi skal og ikkje crew dit vi skal, seier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til NTB.

Rundt klokka ni fredag morgon starta aktiviteten så smått opp att på Bodø lufthamn.

– Det ser ut som vi kjem i gang no, men det vil ta nokre timar før ting begynner å normalisere seg. Om vinden tar seg opp, kan det hende vi må stengje igjen, sa driftssjef Roger Henriksen.

