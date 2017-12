Ein person stadfesta omkommen i ulykke i Nordsjøen

Maersk Interceptor borer for tida brønnar på Tambarfeltet for Aker BP. Den omkomme, som er norsk statsborgar og tilsett i Maersk Drilling, fall i sjøen under vedlikehaldsarbeid på riggen. Vedkommande blei henta opp av sjøen av eit stand by-fartøy og teken til Haukeland universitetssjukehus i Bergen med helikopter.

Ein annan person, også tilsett i Maersk Drilling, blei skadd i hendinga. Tilstanden hans skal ikkje vere kritisk. Han er frakta til Stavanger universitetssjukehus.

– Våre tankar går no til dei pårørande, den skadde og alle andre som er berørt av denne alvorlege ulykka. Vi har samarbeidd tett med Maersk Drilling og skal gjere det vi kan for å ta vare på dei berørte og deira pårørande i denne vanskelege situasjonen, seier administrerande direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP.

Meldinga om ein alvorleg hending på Maersk Interceptor kom klokka 12.10 torsdag. Korleis hendinga oppstod er framleis ikkje avklart.

– Dette er ei alvorleg ulykke, og vi skal gjere det vi kan for å finne årsaka. Vi vil stille alle ressursar til rådigheit i granskinga framover, seier Hersvik.

Boreoperasjonen på Maersk Interceptor er sikra. Produksjonen på Tambar er stengt ned.

