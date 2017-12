frontpage Amundsen: Opplæringskravet for ordensvakter er for strengt

Eit krav om opplæring på 120 timar for ordensvakter er for høgt, meiner justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Læreplanen for ordensvakter blir sett på vent.