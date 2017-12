Utval skal kartleggje pengestraumar i offentleg velferd

– Dette er eit stort gjennomslag i kampen for profittfri velferd, seier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Ein samla familie- og kulturkomité kom torsdag med si innstilling til eit representantforslag frå SV, som blant anna tok til orde for at offentlege middel som blir løyvde til kommersielle barnevernstenester skal gå til barnevernstilbod og ikkje profitt.

Fullt så langt gjekk ikkje stortingsfleirtalet. I staden blir regjeringa bedt om å sette ned eit offentleg utval som skal kartleggje pengestraumar i offentleg finansierte velferdstenester, medrekna handel mellom nærståande, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte.

– Dette er eit langt steg i rett retning. Då vi fremma eit liknande forslag i 2015 vart det nedstemt, seier Øvstegård.

Han legg til at det i tillegg er fleirtal for å greie ut korleis det kan sikrast at aktørar som får offentlege tilskot til drift av helse- og sosialtenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med dei som gjeld i offentlege verksemder.

