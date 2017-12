Nedturen fortset på Oslo Børs

Dermed går børsen tilbake for tredje dag på rad, etter å ha starta veka med ein liten opptur måndag.

Verst gjekk det utover Marine Harvest, som var nest mest omsett og gjekk tilbake med 3 prosent torsdag. Nedgang for Statoil (-0,7 prosent), Telenor (-1 prosent), Norsk Hydro (-0,2 prosent) og Yara (-1,1 prosent) sørgde for at heile topp fem på omsett-lista var fylt med raude tal.

Oppgang for DNB (+0,8 prosent), Storebrand (+0,6 prosent) og Schibsted (+1.2 prosent) bidrog derimot til at børsnedturen ikkje vart større.

Dagen var noko betre på dei tonegivande børsane ute i Europa. DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris gjekk begge opp, høvesvis med 0,3 prosent og 0,2 prosent. FTSE 100 i London gjekk derimot ned med 0,4 prosent.

Nedturen på Oslo Børs kom trass i positiv utvikling i oljeprisen torsdag. Ved 18-tida vart eit fat nordsjøolje i snitt omsett for 62,10 dollar fatet, opp nesten ein heil dollar frå midnatt. Også den amerikanske lettoljen auka i verdi, og vart i snitt omsett for 56.42 dollar fatet på same tidspunkt.

(©NPK)