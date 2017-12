Måling: Venstre-veljarar ser ut til å venta på vegvalet til partiet

Partibarometeret viser at dei fleste veljarane ville stemt det same i dag som dei gjorde i september. Unntaket er Venstre. Berre 65 prosent av dei som stemde Venstre under valet, seier dei ville gjort det same i dag.

Til helga skal landsstyret i Venstre ta stilling til om partiet skal seia nei til å gå inn i regjering, eller om partileiinga skal få halda fram med regjeringssonderingane. Valforskar Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning trur utfallet kan bli svært viktig for oppslutnaden til partiet.

– Vi har fleire undersøkingar som viser at regjeringsspørsmålet er viktig for folk. Det har vore eit tema for Venstre i heile den førre perioden. I 2013 valde Venstre å stå utanfor regjering. Dette blei teke opp på ulik måte internt i partiet. No sit dei i sonderingar om regjeringsdeltaking, og det kan vera utslagsgjevande for Venstre, seier Aardal.

Venstre-nestleiar Ola Elvestuen seier at avgjerda om regjeringssamarbeid vil handla om politisk gjennomslag.

Oppslutnaden om partia fordeler seg slik: Ap 26,6 (+ 1,5), Høgre 25,8 (+ 0,2), Frp 14,9 (0,0), KrF 3,9 (0,0), Sp 11,5 (+ 0,2), SV 6,0 (- 1,3), Venstre 3,4 (- 0,9), Raudt 2,5 (- 0,3), MDG 4,4 (+ 0,7) og Andre 0,9 (0,0).

