Grensehandelen har auka med 3 milliardar kroner

Auken er på 23,4 prosent samanlikna med perioden frå fjerde kvartal 2015 til og med tredje kvartal 2016, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Samanlikna med andre kvartal i år gjekk grensehandelen derimot noko ned i tredje kvartal, frå 3,98 milliardar kroner til 3,62 milliardar kroner. Samanlikna med tredje kvartal i fjor er derimot auken kraftig, frå 2,79 milliardar kroner til 3,62 milliardar kroner.

– Alarmerande

Tala bekymrar Virke, hovudorganisasjonen til næringslivet, som er den nest største i landet.

– No er verkeleg grensa nådd, bokstaveleg talt! Vi kan ikkje sitte passivt og sjå på at det blir eksportert tusenvis av arbeidsplassar og milliardar i skatte- og avgiftskroner til Sverige, seier Harald Andersen, direktør for Virke Handel.

Han meiner den kraftige auken i grensehandelen er alarmerande.

– Dette er allereie før regjeringa har sett i kraft aukar i avgiftene på opp mot 83 prosent. Vi reknar altså med å sjå ein ytterlegare auke i grensehandelen når dei planlagte avgiftsendringane har trådd i kraft, men det ser ikkje ut til at regjeringa eingong vil erkjenne problemet, seier ein opprørt Andersen.

– Rammer breitt

Han peiker på at det ikkje berre er norsk handelsnæring som blir ramma, men at grensehandelen også har verknadar utover den reine handelsverksemda.

– At stadig større delar av handelen skjer på den andre sida av landegrensa, går også ut over norske bønder, fiskarar og næringsmiddelindustrien, seier Andersen.

Talet på dagsturar over grensa dei siste tolv månadene har auka frå 7.367 frå førre tolvmånadarsperiode til 8.415 til siste tolvmånadarsperiode, melder SSB.

