Frp krev at Stortinget voterer over Hagens nobelkandidatur 

– Vi ønsker å få votert over vår kandidat, som er Carl I. Hagen i Stortinget. Vi legger til grunn den praksisen over fleire år i Stortinget med å kunne stemme for det vi er for og imot det vi er imot og vil derfor syne til Stortingets forretningsorden paragraf 59, heiter det i merknaden som partiet torsdag føremiddag sende til Storingets valkomité.

I den gjeldande paragrafen heiter det: Ligg det fleire forslag føre i ei sak, skal presidenten sette kvart av dei under avstemming i logisk rekkefølgje. Voteringsordninga må vere oppgitt og godtatt på førehand.

