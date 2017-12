Teater-Noreg markerer #metoo

Kvinner over heile verda har den siste tida stått fram med historier om seksuelle krenkingar i samband med #metoo-kampanjen.

10. desember opnar Nationaltheatret Hovudscenen for #stilleforopptak-oppropet, der kvinnelege skodespelarar bak oppropet vil lese historiene for offentlegheita. Vitnesbyrda skal rammast inn av musikalske innslag og appellar frå ulike samfunnsaktørar.

Teater over heile landet skal også markere oppropet.

#Metoo-kampanjen blei starta av den amerikanske skodespelaren Alyssa Milano, etter at omkring 40 kvinner stod fram og fortalde at dei var blitt utsette for seksuelle krenkingar og overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

(©NPK)