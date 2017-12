Stortinget vil behalde alle opplysningskontora i landbruket

– Regjeringa ønskjer å svekkje moglegheita bøndene har til å sikre balanse i marknaden og stabile prisar. No har stortingsfleirtalet sett foten ned, seier Geir Pollestad i Senterpartiet, leiaren av næringskomiteen på Stortinget.

– Dette er ei viktig sak for landbruket, som no får behalde eit viktig verktøy for marknadsregulering, seier Pollestad.

Senterpartiet fekk med seg Ap, SV og Kristeleg Folkeparti på eit forslag som skal hindre at opplysningskontora blir lagt ned. Det blei klart då næringskomiteen onsdag gav innstillinga si til statsbudsjettet for 2018.

Forslaget som det altså er fleirtal for, ber regjeringa sikre opplysningsverksemda og finansieringa av denne fram til det såkalla Omsetningsrådet har gjennomført ein varsla gjennomgang av verkemiddelbruken.

Opplysningskontora for mjølk, kjøtt og egg i tillegg til frukt og grønt er finansierte av bøndene sjølve over omsetningsavgifta. Regjeringa foreslo i jordbruksmeldinga at berre opplysningskontoret for frukt og grønt i framtida skal finansierast på denne måten.

