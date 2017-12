Statsministeren opna klimakapsel

På dei ti åra har mykje skjedd i verda, men bileta og tekstane som låg i kapselen viste at barna hadde mange av dei same håpa for klimaet og framtida.

Materialet som har vore forsegla i kapselen, blei samla inn gjennom ein konkurranse i samband med utstillinga Klima X i 2007. Den gongen var det statsminister Jens Stoltenberg som opna utstillinga, og dermed passa det fint at ein statsminister kom tilbake og opna kapselen.

Erna Solberg blei vist rundt på museet av dei tilsette og helste på ungdom som var på besøk. Deretter opna ho kapselen og leste eit utval av breva og framtidshåpa som blei lagt ned i monteren for ti år sidan.

