Rapport: – Fleire arbeider lenger med AFP

Rapporten blir ikkje lagt fram før torsdag, men Avisenes Nyhetsbyrå har fått hovudtrekka stadfesta av kjelder på både arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida.

Først og fremst blir det konkludert det med at ordninga, som blei innført i 2010, har innfridd målet om å halda fleire folk i jobb lenger. Avgangsalderen for tilsette i offentleg sektor som har ordninga, har gått markant opp dei siste åra.

Uroa til LO knytt til «hola», der folk fell utanfor ordninga fordi kvalifikasjonskrava er stramma inn, blir stadfesta i evalueringa. Det dreier seg mellom anna om at ein må vera tilsett i ei bedrift med tariffavtale når ein går av med pensjon og at ein må ha vore tilsett i ei AFP-bedrift i sju av dei siste ni åra for å få tilgang på ordninga.

Utgreiinga viser at kravet frå NHO er oppfylt, nemleg at ordninga samla sett ikkje har blitt dyrare for bedriftene.

Rapporten er del av ein avtale mellom NHO og LO om å evaluera ordninga innan 2017, og ho skal brukast som faktagrunnlag for vidare behandlingar.

Ordninga inneber at avtalefesta pensjon kan takast ut i tillegg til alderspensjon i folketrygda frå 62 år. Tillegget blir gjeve til alle som har AFP-avtale. Dess tidlegare ein går av, dess lågare vil den årlege summen bli, sidan det då blir fordelt på fleire år. Tillegget blir gjeve livet ut og kan kombinerast fritt med lønsinntekt og pensjon frå folketrygda.

