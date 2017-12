Norsk dokumentarfilm kan vinne Oscar

Filmen av regissør og manusforfattar Mari Bakke Riise er tatt ut som ein av ti førehandsnominerte til prisen, også kalla kortlista.

– Det er første gong nokosinne ein norsk film har komme på kortlista i denne kategorien og viser endå ein gong kor høgt nivå det er på norsk dokumentarfilm, seier Toril Simonsen, fagleiar kort- og dokumentarfilm utland i Norsk filminstitutt.

Filmen handlar om Bamunu – ei 8 år gammal jente i Ghana som ikkje har sett familien sin på 2 år. Ho er sendt til Accra for å jobbe som berar, eller kayayo.

– Kayayo har blitt kvalifisert til Oscar-løpet ved å få prisen for beste kortdokumentar ved Big Sky-festivalen i Montana. Dermed blei den éin av 77 godkjente filmar som kunne bli vurdert av Oscar-akademiet då fristen for påmelding gjekk ut, seier Simonsen.

Filmen har fått prisar over heile verda, men ifølgje Simonsen var festivalen i Montana utslagsgivande for at filmen hamna på kortlista. Deretter har filmen blitt stemt fram av røysteføre dokumentarfilmskaparar i Oscar-akademiet.

23. januar blir det klart kva for fem av de ti filmane på kortlista som blir nominerte til Oscar. Sjølve prisutdelinga går av stabelen 4. mars.

