Nobel-bråket må få konsekvensar for sonderingane med Venstre, meiner Tybring-Gjedde

– Eg stoler ikkje på Venstre-leiar Trine Skei Grande. Deira uverdige framferd i denne saka har vist at partiet bryt avtalar. Venstre gjer som dei vil, og det er heilt uhøyrt. Dei viser så stor grad av illojalitet at dei ikkje er kvalifisert til å sitte i regjering, seier Tybring-Gjedde til NTB.

Avtalebrota han viser til er at dei fire ikkje-sosialistiske partia ved starten av stortingsperioden blei einige om å fordele personkabalane til ulike komitear seg imellom og med gjensidig støtte til kandidatane frå dei ulike partia.

Tybring-Gjedde er inne i den fjerde perioden som stortingsrepresentant for Framstegspartiet. Den klare oppfordringa hans til partileiinga er at Nobel-dragkampen fører til at samtalene med Venstre om å gå inn i regjering må avsluttast.

– Det hjelper lite at partileiarane har det hyggeleg saman når dei sit og sonderer. Det som gjeld er politikk og om vi kan stole på Venstre. Denne saka viser at vi ikkje kan stole på Venstre. Og kvifor skal ein då kunne stole på dei ved andre anledningar, lyd det retoriske spørsmålet frå Tybring-Gjedde.

Denne veka har Stortingsfleirtalet ved Arbeidarpartiet, Venstre, KrF, Sp og SV knesett prinsippet om at stortingsrepresentantar og vararepresentantar ikkje kan sitte i Nobelkomiteen.

– Det er skammeleg korleis Ap-leiar Jonas Gahr Støre, Venstre-leiar Trine Skei Grande, KrF-leiar Knut Arild Hareide og andre prøver å hindre Hagen ein plass i Nobelkomiteen. Det er uverdig framferd. Venstre bør gå i seg sjølv, og det bør også KrF. Av omsyn til Carl I. Hagen, av respekt for Stortinget og av respekt for Nobelkomiteen, seier Tybring-Gjedde.

Han er klar på at Frp må stå fast ved å fremje kandidaturet til Hagen til Nobelkomiteen:

– Vi har gjort det ryddig heile vegen. Hagen fortener å sitte i Nobelkomiteen og er absolutt kompetent. Han kan søke permisjon frå den vesle delen der han eventuelt må møte i Stortinget, elles er det absolutt ingen problem, meiner Tybring-Gjedde.

