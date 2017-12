Ni tamrein påkøyrde på Nordlandsbanen

Den eine påkøyrsla skjedde litt over klokka 1 i det same området som det har vore ei rekke påkøyrsler dei siste to vekene; mellom Trofors og Eiterstraum. Det er frå før innført nedsett hastigheit på strekninga på grunn av tamrein. Tre reinsdyr er registrert døde.

Fem timar seinare blei seks dyr påkøyrde rett nord for Russånes. Dette er to mil sør for Rognan og 25 mil nord for der den første påkøyrsla skjedde. Dette er normalt ikkje eit utsett punkt på strekninga, opplyser Bane Nor.

I slutten av november blei 110 reinsdyr drepne av tog på Nordlandsbanen. No framskundar Bane Nor bygginga av eit nytt reingjerde. Bane Nor skal også etablere ein enda tettare dialog med reinbeitedistrikta for å sjå på betre løysingar for varsling.

